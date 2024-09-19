В Черкассах судили администратора канала, который сообщал о раздаче повесток

Человек открывает телеграм на телефоне. Фото: Reuters

В Черкассах мужчина создал телеграмм-канал, где размещал информацию о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК. Суд признал его виновным, фигурант приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В Черкассах мужчина создал телеграмм-канал, где размещал информацию о проведении военнослужащими мобилизационных мероприятий в городе.

Сначала группа была открытой для всех, но с 30 января 2023 года доступ стал возможным только по приглашению.

По данным следствия, в телеграмм-канале в течение его функционирования в период с 13 января 2023 по 02 марта 2023 ежедневно размещалось от трех до семи сообщений с информацией о времени и месте вручения повесток сотрудниками ТЦК, что давало возможность лицам призывного возраста избегать их получения.

В суде отметили, что мужчина разработал механизм препятствования законной деятельности ВСУ и другим военизированным формированиям.

"Несмотря на то, что указанная информация распространялась другими участниками группы, которые не находились в преступном сговоре с фигурантом, вся деятельность группы охватывалась его преступным умыслом", — говорится в сообщении.

Что решил суд

Мужчина признал свою вину и заключил сделку со следствием. Его деятельность была квалифицирована в соответствии со статьей "Воспрепятствование законной деятельности ВСУ", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В результате подозреваемого приговорили к пяти годам условного заключения с испытательным сроком на два года.