У Черкасах судили адміністратора каналу, який повідомляв про роздачу повісток

Людина відкриває телеграм на телефоні. Фото: Reuters

У Черкасах чоловік створив телеграм-канал, де розміщував інформацію про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК. Суд визнав його винним, фігуранта засудили до п'яти років позбавлення волі умовно з іспитовим терміном на два роки.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Черкасах чоловік створив телеграм-канал, де розміщував інформацію про проведення військовослужбовцями мобілізаційних заходів у місті.

Спершу група була відкритою для всіх, але з 30 січня 2023 року доступ став можливим лише за запрошенням.

За даними слідства, у телеграм-каналі упродовж його функціонування у період з 13 січня 2023 по 02 березня 2023 щоденно розміщувалось від трьох до семи повідомлень з інформацією про час та місце вручення повісток співробітниками ТЦК, що давало можливість особам призовного віку уникати їх отримання.

У суді зазначили, що чоловік розробив механізм перешкоджання законній діяльності ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням.

"Попри те, що вказана інформація поширювалась іншими учасниками групи, які не перебували у злочинній змові з фігурантом, вся діяльність групи охоплювалась його злочинним умислом", — йдеться в повідомленні.

Що вирішив суд

Чоловік визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Його діяльність була кваліфікована відповідно до статті "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.

В результаті підозрюваного засудили до п’яти років умовного ув’язнення з іспитовим терміном на два роки.