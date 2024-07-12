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В Черновицкой и Закарпатской областях обустраивают приграничные дороги для экономии — подробности

12 июля 2024 17:49
Виктория Козырь - редактор
В Черновицкой и Закарпатской областях стартовало обустройство приграничных дорог
Пограничные дороги. Фото: скриншот из видео
Виктория Козырь - редактор

В Черновицкой и Закарпатской областях началось обустройство приграничных дорог. В частности, это поможет сэкономить на расходе топлива и эксплуатации техники.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Обустройство пограничных дорог

В ГПСУ отметили, что обустройство дорог будет способствовать более надежному контролю за территориями и оперативному реагированию на изменения в обстановке.

Поддержанная Кабмином и МВД инициатива Госпогранслужбы позволяет строить дороги вдоль границы с ЕС ведомству самостоятельно.

"Для обустройства западных участков границы ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" предоставит 70 тыс. тонн доменного шлака бесплатно. Доставить его поможет Укрзализныця. На сегодня уже обустроено почти 35 км в Черновицкой области и 17 км — на Закарпатье. Еще почти 700 км дорог планируют построить в дальнейшем", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день на границе с Беларусью ситуация остается стабильной, и без обострений. Перемещение военной техники или личного состава не фиксируется.

Также в Закарпатской области вдоль реки Тиса установили заграждение. Доступ к реке с трассы перекрыли колючей проволокой.

украинцы Украина пограничники Закарпатье Черновицкая область ГПСУ

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