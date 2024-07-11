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В ДПСУ розповіли про активність на кордоні з Білоруссю — чи є загроза нового наступу

11 липня 2024 12:44
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Загроза з боку Білорусі — в ДПСУ розповіли деталі
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Станом на сьогодні на кордоні з Білоруссю ситуація залишається стабільною, та без загострень. Переміщення військової техніки чи особового складу наразі не фіксується.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телеканалу "Ми-Україна" у четвер, 11 липня. 

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За його словами, ані російські, ані білоруські сили не здійснюють збройної провокації в бік України. 

"Активності ДРГ там не спостерігається, обстрілів не фіксується. У Росії зараз на території Білорусі немає достатньої кількості особового складу або засобів для того, щоб здійснити вторгнення на територію України", — каже він.

Попри це, за словами Демченка, там продовжують знаходитися російські військові логісти, які не чинять загрози. Білоруські силовики в провокаціях участі не беруть, та виконують свої обов'язки. 

"Є певна кількість російських військових на території Білорусі, але це більше такі підрозділи забезпечення, логістики, які не можуть становити на цей час загрозу нашій країні", — сказав речник.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО у Вашингтоні Білорусь та Китай розпочали у Брестській області спільні військові навчання, фактично на кордоні з Польщею.

Додамо, що не так давно заступник командира сил спецоперацій з ідеологічної роботи армії Білорусі Валерій Лукашевич заявляв про те, що українська військова активність нібито спостерігається у двох областях, які межують з Білоруссю.

Білорусь кордон Україна прикордонники війна в Україні ДПСУ

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