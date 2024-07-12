У Чернівецькій та Закарпатській областях стартувало облаштування прикордонних доріг

Прикордонні дороги. Фото: скриншот з відео

У Чернівецькій та Закарпатській областях розпочалося облаштування прикордонних доріг. Зокрема, це допоможе зекономити на витратах пального та експлуатації техніки.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Облаштування прикордонних доріг

У ДПСУ наголосили, що облаштування доріг буде сприяти надійнішому контролю за територіями та оперативному реагуванню на зміни в обстановці.

Підтримана Кабміном та МВС ініціатива Держприкордонслужби дозволяє будувати дороги вздовж кордону з ЄС відомству самостійно.

"Для облаштування західних ділянок кордону ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" надасть 70 тис. тонн доменного шлаку безкоштовно. Доставити його допоможе Укрзалізниця. На сьогодні вже облаштовано майже 35 км у Чернівецькій області та 17 км — на Закарпатті. Ще майже 700 км доріг планують збудувати в подальшому", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні на кордоні з Білоруссю ситуація залишається стабільною, та без загострень. Переміщення військової техніки чи особового складу наразі не фіксується.

Також у Закарпатській області вздовж річки Тиса встановили загородження. Доступ до річки з траси перекрили колючим дротом.