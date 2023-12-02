В госбюджете на 2024 год планируют сократить финансирование Минобороны
Согласно закону о государственном бюджете на 2024 год, предусматривается сокращение финансирования Министерства обороны Украины. Его уменьшат более четверти — с 1,44 трлн грн до 1,16 трлн грн.
Соответствующий закон о госбюджете обнародован на сайте Верховной Рады.
В 2024 году уменьшат финансирование Минобороны
Так, в 2024 году на аппарат Министерства обороны выделено 1 149 004 184 000 грн, что на 280 млрд грн меньше, чем в прошлом. Средства пойдут на:
- руководство и военное управление в сфере обороны — 663 756 000 грн;
- обеспечение деятельности ВСУ, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны — 882,8 млрд грн;
- развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования — 265,3 млрд грн.
- строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ — более 100 млн грн;
- утилизацию боеприпасов и техники - 23,2 млн грн.
Напомним, что Минобороны совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности в 2024 году увеличат в несколько раз производство ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники. Основное внимание будет обращено на средства противовоздушной обороны.
Также мы писали, что Кабинет Министров Украины назначил нового замминистра обороны Украины по вопросам тылового обеспечения. Им стал Виталий Половенко.
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