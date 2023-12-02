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У держбюджеті на 2024 рік планують скоротити фінансування Міноборони

2 грудня 2023 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У держбюджеті на 2024 рік планують скоротити фінансування Міноборони
Депутати Верховної Ради України. Фото: Верховна Рада
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Згідно з законом про державний бюджет на 2024 рік передбачається скорочення фінансування Міністерства оборони України. Його зменшать на понад чверть — з 1,44 трлн грн до 1,16 трлн грн.

Відповідний закон про держбюджет оприлюднений на сайті Верховної Ради.

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Так, у 2024 році на апарат Міністерства оборони виділено 1 149 004 184 000 грн, що на 280 млрд грн менше, аніж минулого року. Кошти підуть на:

  • керівництво та військове управління у сфері оборони — 663 756 000 грн; 
  • забезпечення діяльності ЗСУ, підготовку кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни — 882,8 млрд грн; 
  • розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання — 265,3 млрд грн.
  • будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ — понад 100 млн грн;
  • утилізацію боєприпасів і техніки — 23,2 млн грн.

Нагадаємо, що Міноборони спільно з Міністерством стратегічних галузей промисловості у 2024 році збільшать у декілька разів виробництво ракет, боєприпасів, озброєння та військової техніки. Основну увагу звернуть на засоби протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів України призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення. Ним став Віталій Половенко.

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