Саммит НАТО в Вашингтоне - Украине предложат конкретные пути к членству

Саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Фото: пресс-служба Альянса

На саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будет обсуждаться помощь Украине в защите от атак России и пути сдерживания ее в будущем. Также речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.

Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс, пишет Голос Америки.

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По словам Джонса, в итоговой декларации будет подтверждено, что Украина станет членом НАТО.

В то же время, чиновник Госдепа подчеркнул, что конкретная формулировка еще согласовывается.

"Соединенные Штаты и все союзники по НАТО сказали, что будущее Украины в Альянсе. На этом саммите мы предложим конкретные пути, с помощью которых НАТО может помочь Украине защитить себя от российской агрессии, построить будущую мощь, необходимую для сдерживания России, и пройти необходимые реформы, чтобы сделать себя более сильным кандидатом на членство в НАТО", — сказал Джонс.

На саммите будут присутствовать министры иностранных дел из 35 стран, которые не входят в НАТО. В частности, будут представители Израиля, Египта, Иордании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Новини.LIVE будут работать на саммите НАТО в Вашингтон 9–11 июля, оперативно сообщая читателям обо всем, что там будет происходить.

Также мы сообщали, что на саммите НАТО могут согласовать отправку должностного лица Альянса для контроля за помощью Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина активно готовится к июльскому саммиту НАТО. Страна планирует поучаствовать в нескольких платформах в рамках саммита.