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В Госдепе США объяснили, при каких обстоятельствах разрешат Украине бить по территории РФ

3 июля 2024 13:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Украина сможет бить по РФ оружием США, если будет прорыв на фронте - Госдеп
Сенат США. Фото: senate.gov
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Законодатели в США заявили, что имеют двухпартийную поддержку для снятия всех ограничений на удары ВСУ по территории РФ. Украине могут позволить поражать цели на большем расстоянии.

Об этом заявил помощник Госсекретаря США по Европе Европы Джеймс О'Брайен на слушания в Комитете Палаты представителей по международным отношениям.

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На слушаниях в Комитете Палаты представителей законодатели заявили, что имеют двухпартийную поддержку для снятия всех ограничений с ВСУ на использование ATACMS по военным объектам на территории РФ. Там отметили, что Украина сможет победить только тогда, когда будет такое разрешение.

О'Брайен подчеркнул, что Россия теряет способность наступать, потому что Украина уничтожила российские средства поражения у границ.

Он добавил, что приоритетом США было предоставить оружие и отправить его в самые критические места на линии фронта.

"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сказал О'Брайен.

Напомним, 2 июля в Вашингтоне прошла встреча министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Рустема Умерова. Остин сообщил, что вскоре США объявят новый пакет вооружений для Украины.

Также мы писали, что президент США Джо Байден может объявить о передаче первых истребителей F-16 Украине на предстоящем 9-11 июля саммите НАТО.

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