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В Днепре мужчины угнали из магазина генератор и мясные продукты — суд вынес решение по этому делу

20 июля 2024 18:22
Дмитрий Галушка - Редактор
В Днепре мужчины угнали из магазина генератор и мясные продукты
Генератор в действии. Фото иллюстративный: Dnipro
Дмитрий Галушка - Редактор

В Днепре двое мужчин угнали из магазина генератор, который впоследствии продали. Кроме того, они украли мясо и консервацию. Согласно решению суда, оба за свои преступные действия получили пять лет заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что подозреваемый вступил в предварительный сговор со своим сообщником с целью похищения чужого имущества. Преступление было связано проникновением в другое помещение. Мужчины не только украли генераторы, но также украли мясо и консервацию. После совершения преступных действий генераторы злоумышленники продали.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения признал полностью. Так поступил и его сообщник. В совершенном оба злоумышленника искренне раскаиваются.

Суд отметил, что считает доказанным вышеизложенное обвинение, поскольку установленные судом обстоятельства полностью подтверждены.

Решение суда

Обоих мужчин суд признал виновными в совершении уголовного преступления и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом суд засчитал в тюремный срок то время, которое мужчины провели за решеткой во время предварительного заключения.

Также с обоих злоумышленников взыскали по 2271 на судебные издержки. К тому же оба они имеют возможность в течение 30 дней обжаловать решение суда.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Также мы писали о том, что Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок.

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