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У Дніпрі чоловіки викрали з магазину генератор та м'ясні продукти — суд виніс рішення у цій справі

20 липня 2024 18:22
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Дніпрі чоловіки викрали з магазину генератор та м'ясні продукти
Генератор у дії. Фото ілюстративне: Dnipro
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпрі двоє чоловіків викрали з магазину генератор, який згодом продали. Окрім того, вони поцупили м'ясо і консервацію. Згідно з рішенням суду, обоє за свої злочинні дії отримали п'ять років ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суду стало відомом, що підозрюваний вступив в попередню змову зі своїм спільником з метою викрадення чужого майна. Злочин було пов'язано проникненням в інше приміщення. Чоловіки не лише вкрали генератори, але також поцупили м'ясо і консервацію. Після вчинення злочинних дій генератори зловмисники продали.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю. Так само вчинив і його спільник. У скоєному обоє зловмисників щиро каються.

Суд зазначив, що вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено.

Рішення суду

Обох чоловіків суд визнав винними у вчиненні кримінального злочину та призначив їм покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. При цьому суд зарахував у тюремний строк той час, який чоловіки провели за гратами під час попереднього ув'язнення.

Також з обох зловмисників стягнули по 2271 на судові витрати. До того ж, обидва вони мають змогу протягом 30 днів оскаржити рішення суду.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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