Квартиры в поврежденной российским ударом многоэтажке в Днепре затапливает

Крышу поврежденного дома накрыли пленкой. Фото: Суспільне

В Днепре затапливает квартиры, поврежденные от атаки РФ 19 апреля 2024 года, многоэтажного дома. Жители заявляют, что, несмотря на обещания городских властей об оперативном ремонте крыши, после дождей в квартирах и подъездах течет вода.

Об этом сообщило издание Суспільне в среду, 7 августа.

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Один из жителей Олег отмечает, что брезент, который коммунальщики использовали для временного закрытия крыши, не выдержал летних дождей. Вода проникла в квартиры на третий этаж. Сейчас Олег самостоятельно обертывает чердак пленкой, надеясь предотвратить дальнейшие затопления.

"Люди уже сделали косметический ремонт в расчете на то, что это будет держать дождь, а оно как есть. Вчера мы выгребали воду ведрами, совками, чем-то, примерно с этой территории, здесь где-то 70 квадратных метров, мы где-то выбрали около 80 ведер по 10 литров воды", — подчеркнул Олег.

Виталий проживает на пятом этаже вместе с супругой и пятью детьми. Он сообщает, что его подъезд не пострадал от атаки, но в настоящее время жители страдают от затоплений. Навесной потолок в квартире прогнулся, а из люстр течет вода. Ежедневно ему приходится выносить несколько ведер воды из дома.

"Я не могу ни свет, ни телевидение включить, потому что ударит током. Крыши просто нет. И сказали, что крыши не будет. Балкон течет, на кровать течет, но только через эту дыру", — заявил Виталий.

Представитель городского департамента жилищного хозяйства Егор Худяков два месяца назад прокомментировал ситуацию, предоставив информацию о сроках ремонтных работ.

"Кровлю планируют сделать в течение следующих где-то полтора-два месяца. То есть это сначала будет проект на кровлю, и потом уже будут выполнять работы по замене этой кровли", — заявлял Худяков.