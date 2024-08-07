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У Дніпрі квартири в пошкодженій ударом РФ багатоповерхівці топлять дощі — влада зволікає з ремонтом

7 серпня 2024 22:28
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Квартири в пошкодженій російським ударом багатоповерхівці в Дніпрі затоплює
Дах пошкодженого будинку накрили плівкою. Фото: Суспільне
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Дніпрі затоплює квартири, пошкодженого від атаки РФ 19 квітня 2024 року, багатоповерхового будинку. Мешканці заявляють, що попри обіцянки міської влади про оперативний ремонт даху, після дощів у квартирах та під’їздах тече вода.

Про це повідомило видання Суспільне у середу, 7 серпня.

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Один з мешканців Олег, зазначає, що брезент, який комунальники використовували для тимчасового закриття даху, не витримав літніх дощів. Вода проникла до квартир аж на третій поверх. Наразі Олег самостійно обгортає горище плівкою, сподіваючись запобігти подальшим затопленням.

"Люди вже зробили косметичний ремонт розраховуючи на те, що оце буде тримати дощ, а воно як є. Вчора ми вигрібали воду відрами, совками, будь-чим, приблизно з цієї території, тут десь 70 квадратних метрів, ми десь вибрали близько 80 відер по 10 літрів води", — підкреслив Олег.

Віталій проживає на п’ятому поверсі разом із дружиною та п’ятьма дітьми. Він повідомляє, що його під’їзд не постраждав від атаки, але наразі мешканці страждають від затоплень. Навісна стеля у квартирі прогнулась, а з люстр тече вода. Щодня йому доводиться виносити кілька відер води з помешкання.

"Я не можу ні світло, ні телебачення увімкнути, бо вдарить током. Даху просто немає. І сказали, що даху не буде. Балкон тече, на ліжко тече, але тільки через цю дірку", — заявив Віталій.

Представник міського департаменту житлового господарства Єгор Худяков два місяці тому прокоментував ситуацію, надавши інформацію про терміни ремонтних робіт.

"Покрівлю планують зробити протягом наступних десь півтора-два місяці. Тобто це спочатку буде проєкт на покрівлю, і потім вже будуть виконувати роботи по заміні цієї покрівлі", — заявляв Худяков.

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