В Днепре расследуют дело по отмыванию средств на ремонтных работах

Правоохранители в кабинете фигуранта. Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полиция проверяет причастность должностных лиц горсовета и двух братьев-предпринимателей на причастность к присвоению средств, предназначенных на ремонтные работы.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины в среду, 7 августа.

Читайте также:

Подозрение чиновникам и предпринимателям

Сотрудники полиции и прокуратуры провели сегодня, 7 августа, следственные действия в помещениях Днепровского горсовета, коммерческих офисах и местах проживания фигурантов.

Следствие устанавливает причастность к сделкам двух братьев-предпринимателей, которые с помощью местных чиновников могли наладить масштабную схему присвоения государственных средств путем завышения стоимости проведенных работ и необходимых товаров.

К примеру, имея связи среди должностных лиц Днепровского горсовета, компании фигурантов получали преимущество при участии в публичных закупках для осуществления работ.

"Основными заказчиками услуг были коммунальные предприятия", - отметили в полиции.

К примеру, в 2023 году фигуранты получили подряд на выполнение работ по водопроводу Аулы-Верхнеднепровск на сумму более 350 миллионов гривен. Для реализации проекта фигуранты приобрели водопроводные трубы по завышенным ценам по отношению к рыночным.

Следственные действия правоохранителей. Фото: Нацполиция

Расследование дела. Фото: Нацполиция