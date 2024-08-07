У Дніпрі розслідують справу щодо відмивання коштів на ремонтних роботах

У Дніпрі поліція перевіряє причетність посадовців мерії до відмивання коштів на ремонтних роботах
У Дніпропетровській області поліція перевіряє причетність посадовців міськради та двох братів-підприємців на причетність до привласнення коштів, призначених на ремонтні роботи.
Про це повідомили у Національній поліції України у середу, 7 серпня.
Підозра чиновникам і підприємцям
Співробітники поліції та прокуратури провели сьогодні, 7 серпня, слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів.
Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів.
Наприклад, маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів здобували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт.
"Основними замовниками послуг були комунальні підприємства", — зазначили в поліції.
Наприклад, у 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули-Верхньодніпровськ на суму більше 350 мільйони гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за завищеними цінами відносно ринкових.
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