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У Дніпрі поліція перевіряє причетність посадовців мерії до відмивання коштів на ремонтних роботах

7 серпня 2024 21:47
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Дніпрі розслідують справу щодо відмивання коштів на ремонтних роботах
Правоохоронці у кабінеті фігуранта. Фото: Нацполіція
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпропетровській області поліція перевіряє причетність посадовців міськради та двох братів-підприємців на причетність до привласнення коштів, призначених на ремонтні роботи.

Про це повідомили у Національній поліції України у середу, 7 серпня.

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Підозра чиновникам і підприємцям

Співробітники поліції та прокуратури провели сьогодні, 7 серпня, слідчі дії у приміщеннях Дніпровської міськради, комерційних офісах та за місцями проживання фігурантів.

Слідство встановлює причетність до оборудок двох братів-підприємців, які за допомогою місцевих посадовців могли налагодити масштабну схему з привласнення державних коштів шляхом завищення вартості проведених робіт та необхідних товарів.

Наприклад, маючи зв'язки серед посадовців Дніпровської міськради, компанії фігурантів здобували перевагу під час участі у публічних закупівлях для здійснення робіт.

"Основними замовниками послуг були комунальні підприємства", — зазначили в поліції.

Наприклад, у 2023 році фігуранти отримали підряд на виконання робіт по водогону Аули-Верхньодніпровськ на суму більше 350 мільйони гривень. Для реалізації проєкту фігуранти придбали водопровідні труби за завищеними цінами відносно ринкових.

слідчі дії
Слідчі дії правоохоронців. Фото: Нацполіція
оперативники на завданні
Розслідування справи. Фото: Нацполіція
розслідування корупції
Правоохоронці в офісі підозрюваного. Фото: Нацполіція

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