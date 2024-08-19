В Днепре неизвестные массово курят автомобили военных

Поврежденный огнем автомобиль. Фото: t.me/stanislav_osman

В ночь на понедельник, 19 августа, в Днепре неизвестные подожгли еще один автомобиль военных. Это далеко не первый подобный случай в городе.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что это уже четвертый инцидент за последние три дня.

Все автомобили поджигали в одном районе.

На фото можно увидеть, что огонь повредил моторный отсек автомобиля.

Добавим, что в Украине участились случаи поджога автомобилей военнослужащих.

В СБУ сообщают, что за этим стоят россияне, которые вербуют украинцев, обещая деньги.