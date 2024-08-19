У Дніпрі невідомі масово палять автівки військових

У Дніпрі триває хвиля підпалів — невідомі пошкодили ще одне авто військових
19 серпня 2024 16:50
Пошкоджений вогнем автомобіль. Фото: t.me/stanislav_osman
У ніч проти понеділка, 19 серпня, у Дніпрі невідомі підпалили ще один автомобіль військових. Це далеко не перший подібний випадок у місті.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Відомо, що це вже четвертий інцидент за останні три дні.
Зазначається, що всі автомобілі підпалювали в одному районі.
На фото можна побачити, що вогонь пошкодив моторний відсік автівки.
Додамо, що в Україні почастішали випадки підпалу автомобілів військовослужбовців.
У СБУ повідомляють, що за цим стоять росіяни, які вербують українців, обіцяючи гроші.
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