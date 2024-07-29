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В ДТЭК сообщили об изменении графиков отключений сегодня — как будут действовать

29 июля 2024 18:03
Дмитрий Галушка - Редактор
Обновлен график отключения света 29 июля
Энергетики дали графики отключений на завтра, 26 июля. Иллюстративное фото: ДТЭК
Дмитрий Галушка - Редактор

В Украине графики отключений света будут применяться сегодня с 20 часов. Ранее ожидалось, что они начнут действовать с шести часов вечера.

Об этом сообщили в ДТЭК в понедельник, 29 июля.

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"У нас хорошие новости. По информации Укрэнерго графики отключений начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отключения будут продолжаться до 22 часов, а не до 23, как планировалось ранее.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

графики отключений
Графики отключения света в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Украине постепенно снижается потребление электроэнергии из-за снижения жары. В воскресенье, 28 июля, по состоянию на 11:00 уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.

Напомним, график отключения света в Киевской и еще трех областях изменился к лучшему. Энергетики обещают на два часа сократить периоды отключений.

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