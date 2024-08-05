Государственный парк Межигорья заработал более двух миллионов гривен за две недели

В Кабмине рассказали, сколько средств в бюджет принес экс-имение Януковича "Межигорье" за две недели
Через две недели парк-памятник "Межигорье" как государственное учреждение заработало более двух миллионов гривен. Парк посетили 10 тысяч человек, среди которых 500 участников боевых действий, для которых вход бесплатный.
Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Фейсбуке в понедельник, 5 августа.
Межгорье набирает персонал
Руководитель Минсреды посетил парк, пообщался с его работниками и осмотрел ряд объектов.
По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, которые годами занимались парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в государственное учреждение. За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек. Парк-памятник приглашает всех, кто мотивирован и готов творить новую историю развития государственного парка.
"Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу "Софиевки", а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке", — отметил Руслан Стрелец.
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