Государственный парк Межигорья заработал более двух миллионов гривен за две недели

Национальный парк "Межигорье". Фото: пресс-служба парка

Через две недели парк-памятник "Межигорье" как государственное учреждение заработало более двух миллионов гривен. Парк посетили 10 тысяч человек, среди которых 500 участников боевых действий, для которых вход бесплатный.

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Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец на своей странице в Фейсбуке в понедельник, 5 августа.

Межгорье набирает персонал

Руководитель Минсреды посетил парк, пообщался с его работниками и осмотрел ряд объектов.

По его словам, команда Межигорья налаживает работу, набирает персонал. Работники, которые годами занимались парком на волонтерских началах, активно трудоустраиваются в государственное учреждение. За июль учреждение взяло на работу 40 человек. Всего в парке работает 111 человек. Парк-памятник приглашает всех, кто мотивирован и готов творить новую историю развития государственного парка.

"Мы меняем философию развития парка. Бывшая правительственная резиденция должна стать парком европейского уровня. В планах превратить его не просто в дендропарк по типу "Софиевки", а сделать его самым любимым местом жителей Киевщины и гостей Украины по типу Королевского ботанического сада в Сиднее или известного на весь мир Центрального парка в Нью-Йорке", — отметил Руслан Стрелец.