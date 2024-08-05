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У Кабміні розповіли, скільки коштів в бюджет приніс ексмаєток Януковича "Межигір’я" за два тижні

5 серпня 2024 16:39
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Державний парк Межигір’я заробив понад два мільйони гривень за два тижні
Національний парк "Межигір'я". Фото: пресслужба парку
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

За два тижні парк-пам’ятка "Межигір’я" як державна установа заробила понад два мільйони гривень. Парк відвідало 10 тисяч осіб, серед яких 500 учасників бойових дій, для яких вхід безкоштовний.

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Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок, 5 серпня.

Межигір’я набирає персонал

Очільник Міндовкілля відвідав парк, поспілкувався з його працівниками та оглянув низку об’єктів.

За його словами, команда Межигір’я налагоджує роботу, набирає персонал. Працівники, які роками опікувались парком на волонтерських засадах, активно працевлаштовуються у державну установу. За липень установа взяла на роботу 40 осіб. Усього в парку працює 111 людей. Парк-пам’ятка запрошує усіх, хто вмотивований та готовий творити нову історію розвитку державного парку.

"Ми змінюємо філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу "Софіївки", а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України по типу Королівського ботанічного саду у Сіднеї або відомого на весь світ Центрального парку в Нью-Йорку", — зазначив Руслан Стрілець.

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