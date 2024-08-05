Державний парк Межигір’я заробив понад два мільйони гривень за два тижні

У Кабміні розповіли, скільки коштів в бюджет приніс ексмаєток Януковича "Межигір’я" за два тижні
За два тижні парк-пам’ятка "Межигір’я" як державна установа заробила понад два мільйони гривень. Парк відвідало 10 тисяч осіб, серед яких 500 учасників бойових дій, для яких вхід безкоштовний.
Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець на своїй сторінці у Фейсбуці у понеділок, 5 серпня.
Межигір’я набирає персонал
Очільник Міндовкілля відвідав парк, поспілкувався з його працівниками та оглянув низку об’єктів.
За його словами, команда Межигір’я налагоджує роботу, набирає персонал. Працівники, які роками опікувались парком на волонтерських засадах, активно працевлаштовуються у державну установу. За липень установа взяла на роботу 40 осіб. Усього в парку працює 111 людей. Парк-пам’ятка запрошує усіх, хто вмотивований та готовий творити нову історію розвитку державного парку.
"Ми змінюємо філософію розвитку парку. Колишня урядова резиденція має стати парком європейського рівня. У планах перетворити його не просто на дендропарк по типу "Софіївки", а зробити його найулюбленішим місцем мешканців Київщини та гостей України по типу Королівського ботанічного саду у Сіднеї або відомого на весь світ Центрального парку в Нью-Йорку", — зазначив Руслан Стрілець.
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