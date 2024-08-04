Судебные решения в Украине — двум коллаборантам не отменили приговор

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне

В Хмельницком два пророссийских агитатора, распространявшие газету террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" под названием "Новороссия", пытались обжаловать приговор суда, согласно которому им назначили по пять лет тюрьмы. Суд принял решение не изменять приговор коллаборантам.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Деятельность прокремлевских агитаторов разоблачили еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2014 году.

После ряда судебных разбирательств в 2022 году Хмельницкий горрайонный суд вынес им приговор по пять лет тюрьмы. Мужчина и женщина пытались оспорить это решение в апелляционном суде.

На момент начала следствия хмельничанин был координатором по западному региону Украины пророссийского общественно-политического объединения "Союз граждан Украины" и во время видеоконференций публично призвал к изменениям границ государственной границы Украины.

Также он призвал избавляться от "хунты", участвовать в информационной войне, оказывать финансовую помощь так называемым "ополченцам", которые воевали против новой украинской власти и отстаивали идею федерализации Украины.

Также мужчина пропагандировал идею создания нового государственного образования под названием "Новороссия" на территории Украины.

Также осужденные в мае 2014 года в Хмельницком взялись за распространение среди жителей города газеты "Новороссия", в которой содержались призывы к изменению государственной границы Украины и свержению украинской власти.

Сотни экземпляров газеты коллаборанты получали на почтовые отделения из Донецка и передавали их нескольким знакомым для распространения.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела и рассмотрев апелляционные жалобы с просьбой отменить приговор, Хмельницкий апелляционный суд оставил его прежним.

Обоим прокремлевским приспешникам оставили наказание — 5 лет за решеткой.