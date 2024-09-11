В Киеве Блинкен объявил о предоставлении Украине 700 миллионов долларов помощи — куда пойдут деньги
Соединенные Штаты выделили 700 миллионов долларов в поддержку энергетической системы Украины, которая испытала серьезные разрушения из-за российских ракетных обстрелов. Также будут выделены средства в помощь беженцам и разминирование территории.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев.
На что пойдут деньги
Блинкен отметил, что 325 миллионов долларов пойдут на ремонт и восстановление объектов электрогенерации, обеспечение аварийного резервного питания и усиление безопасности энергетической инфраструктуры.
Кроме того, около 290 миллионов долларов будут использованы для закупки продовольствия, воды и жилья, а также для финансирования здравоохранения и образовательных программ для нуждающихся украинцев. Это же касается и находящихся за пределами страны беженцев.
Остальные 102 миллиона долларов пойдут на работы по разминированию.
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