Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Києві Блінкен оголосив про надання Україні 700 мільйонів доларів допомоги — куди підуть гроші arrow

У Києві Блінкен оголосив про надання Україні 700 мільйонів доларів допомоги — куди підуть гроші

11 вересня 2024 21:26
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Блінкен оголосив про надання Україні 700 мільйонів доларів
Ентоні Блінкен. Фото: Reuters
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Сполучені Штати виділили 700 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала серйозних руйнувань через російські ракетні обстріли. Також буде виділено кошти на допомогу біженцям та розмінування території.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва. 

Читайте також:

На що спрямують кошти

Блінкен зазначив, що 325 мільйонів доларів підуть на ремонт та відновлення об'єктів електрогенерації, забезпечення аварійного резервного живлення та посилення безпеки енергетичної інфраструктури.

Окрім того, близько 290 мільйонів доларів будуть використані для закупівлі продовольства, води та житла, а також для фінансування охорони здоров'я та освітніх програм для українців, які потребують допомоги. Це ж стосується і біженців, які перебувають за межами країни.

Решта 102 мільйони доларів спрямують на роботи з розмінування.

Також важливі новини дня по темі:

США фінансова допомога Ентоні Блінкен гроші Україна війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

22:46 Стало відомо, коли забруднена вода річок може досягнути Київщини

22:33 Мешканець Черкащини протягом року ховався від ТЦК на заробітках — що вирішив суд

22:31 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

22:27 Британія ухвалила рішення про дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, — The Guardian

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

22:25 Бензин подешевшав, проте автогаз продовжує дорожчати — які будуть ціни на пальне завтра

22:14 Зеленський повідомив результати зустрічі з Блінкеном та Леммі

22:13 Відстрочка для студентів — що відомо про головний документ, потрібний для цього процесу

22:04 Киян попередили про завтрашні тимчасові обмеження дорожнього руху

21:49 Зеленський зробив заяву щодо можливості переговорів з Росією

22:46 Стало відомо, коли забруднена вода річок може досягнути Київщини

22:33 Мешканець Черкащини протягом року ховався від ТЦК на заробітках — що вирішив суд

22:31 Відключення світла на Одещині — графіки на завтра

22:27 Британія ухвалила рішення про дозвіл Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії, — The Guardian

22:25 Бензин подешевшав, проте автогаз продовжує дорожчати — які будуть ціни на пальне завтра

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

22:14 Зеленський повідомив результати зустрічі з Блінкеном та Леммі

22:13 Відстрочка для студентів — що відомо про головний документ, потрібний для цього процесу

22:04 Киян попередили про завтрашні тимчасові обмеження дорожнього руху

21:49 Зеленський зробив заяву щодо можливості переговорів з Росією

21:33 Помічник Реброва Гліб Платов може отримати посаду в керівництві Полісся

Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

Text

22:46 Нардепка заявила, що Україна поступово йтиме до курсу долара по 50 гривень

Text

21:30 Експерт пояснив, як Росія обходить санкції і продовжує заробляти на продажу нафти

Text

18:07 Дебати Трампа та Гарріс, саміт Кримської платформи і навчання Китаю та Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:06 Експерт пояснив, чому видобуток газу в Україні цього року зросте не більше ніж на 2–3%

Text

14:10 Нардеп запропонував способи, які вдвічі збільшать дохід до бюджету

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:39 Забруднення річки Десна — експерт повідомив про стан води в Києві

Text

13:00 "Сюрприз" для ЗСУ від Блінкена та президентські дебати в США — ефір День.LIVE

Text

12:59 Бракує суспільного розголосу — нардеп висловився про побиття військового у Смілі

Text

08:00 Забруднення Десни та візит Блінкена і Леммі до Києва — ефір Ранок.LIVE

10 вересня 2024
Text

23:14 У США готуються до дебатів Трампа та Гарріс — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

8 вересня 2024

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже