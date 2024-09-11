Блінкен оголосив про надання Україні 700 мільйонів доларів

Ентоні Блінкен. Фото: Reuters

Сполучені Штати виділили 700 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України, яка зазнала серйозних руйнувань через російські ракетні обстріли. Також буде виділено кошти на допомогу біженцям та розмінування території.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва.

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На що спрямують кошти

Блінкен зазначив, що 325 мільйонів доларів підуть на ремонт та відновлення об'єктів електрогенерації, забезпечення аварійного резервного живлення та посилення безпеки енергетичної інфраструктури.

Окрім того, близько 290 мільйонів доларів будуть використані для закупівлі продовольства, води та житла, а також для фінансування охорони здоров'я та освітніх програм для українців, які потребують допомоги. Це ж стосується і біженців, які перебувають за межами країни.

Решта 102 мільйони доларів спрямують на роботи з розмінування.