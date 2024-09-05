Воздушная тревога в Киеве и ряде областей 5 сентября из-за баллистики

Тревога

Вечером, 5 сентября, в Киеве повторно объявили тревогу. На этот раз из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Telegram єРадар.

Читайте также:

Воздушная тревога в Киеве 5 сентября, что известно

В частности, в 23:37 в Киеве объявили воздушную тревогу. Приблизительно в это время сигнал тревоги раздался практически в половине территории Украины.

В Воздушных силах ВСУ в 23:34 сообщили, что существует угроза применения баллистики с востока. Кроме того, есть ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога.

Мониторинговый канал єРадар в 23:36 предупреждал, что в Сумской области зафиксирована баллистика, которая летит курсом на Киев. Уже через две минуты вражеская цель прекратила существование в Сумской области.

Также отметим, что в ряде областей Украины военные фиксируют вражеские дроны-камикадзе.

Обновлено в 23:50

В Киеве объявили отбой тревоги. Также отбой начался в некоторых регионах Украины.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:38, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.