Повітряна тривога у Києві та низці областей 5 вересня через балістику

Тривога

Ввечері, 5 вересня, у місті Києві повторно оголосили тривогу. На цей раз через загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram єРадар.

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Зокрема, о 23:37 у Києві оголосили повітряну тривогу. Приблизно в цей час сигнал тривоги пролунав практично в половині території України.

У Повітряних силах ЗСУ о 23:34 повідомили, що існує загроза застосування балістики зі сходу. Крім того, є ракетна небезпека в областях де оголошено повітряну тривогу.

Моніторинговий канал єРадар о 23:36 попереджав, що у Сумській області зафіксовано балістику, яка летить курсом на Київ. Вже через дві хвилини ворожа ціль припинила існування в межах Сумщини.

Також зазначимо, що в низці областей України військові фіксують ворожі дрони-камікадзе.

Оновлено о 23:50

У Києві оголосили відбій тривоги. Також відбої пішли у деяких інших регіонах України.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:38 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.