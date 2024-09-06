Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Киевской области объявлена тревога — какая опасность arrow

В Киевской области объявлена тревога — какая опасность

6 сентября 2024 23:23
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Воздушная тревога в Киевской области 6 сентября
"Шахед" в небе. Фото: mil.in.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером, 6 сентября, в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время в воздушном пространстве Украины военные фиксируют вражеские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Тревога в Киевской области вечером 6 сентября

"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 23:16.

Отметим, что в 22:15 военные предупреждали о группе вражеских ударных БПЛА из Курской области, летевших через Сумскую область в направлении Черниговской области.

Позже, в 22:32, военные фиксировали, что несколько групп ударных БПЛА уже на севере Сумской области и направляются в Черниговскую.

Обновлено в 23:29

По данным воздушных сил ВСУ, в настоящее время дроны россиян находятся на севере Черниговской области и заходят в Киевскую.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:18, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киевской области объявлена тревога - какая опасность - фото 1

Также важные новости дня по теме:

дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине Шахед

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:04 На Харьковщине будут судить мужчину, который изнасиловал свою малолетнюю дочь

6 сентября 2024

23:55 Умеров встретился с министрами обороны скандинавских и балтийских стран — о чем говорили

23:48 Остин объяснил, почему США не дают Украине разрешение бить по РФ

23:30 Литва профинансирует закупку для Украины ракет-дронов "Паляниця"

23:25 Зеленский поблагодарил Италию за прилагаемые усилия над реализацией Формулы мира

23:23 В Киевской области объявлена тревога — какая опасность

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

23:09 Аспирантура в зарубежном вузе — можно ли получить отсрочку

23:03 Каким будет курс доллара до конца года и как он повлияет на цены — расследование "Наша Справа"

22:55 Дроны укрепляют позиции, а враг несет потери — Сырский провел совещание с командирами подразделений

22:45 Автогаз в Украине продолжает дорожать — какие будут цены на топливо завтра

00:04 На Харьковщине будут судить мужчину, который изнасиловал свою малолетнюю дочь

6 сентября 2024

23:55 Умеров встретился с министрами обороны скандинавских и балтийских стран — о чем говорили

23:48 Остин объяснил, почему США не дают Украине разрешение бить по РФ

23:30 Литва профинансирует закупку для Украины ракет-дронов "Паляниця"

23:25 Зеленский поблагодарил Италию за прилагаемые усилия над реализацией Формулы мира

23:23 В Киевской области объявлена тревога — какая опасность

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

23:09 Аспирантура в зарубежном вузе — можно ли получить отсрочку

23:03 Каким будет курс доллара до конца года и как он повлияет на цены — расследование "Наша Справа"

22:55 Дроны укрепляют позиции, а враг несет потери — Сырский провел совещание с командирами подразделений

22:45 Автогаз в Украине продолжает дорожать — какие будут цены на топливо завтра

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

Text

21:00 Как рост курса доллара в 2024 году повлияет на украинцев — расследование "Наша справа"

Text

17:50 Прощание с погибшей семьей во Львове и расстрел украинских пленных — эфир Вечір.LIVE

Text

14:25 В Украине за 2,5 года произошло более 80 тысяч случаев СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп объяснил, как наказывают бойцов, самовольно покинувших свою часть

Text

13:00 Встреча Зеленского с Шольцем и неожиданность от США для Украины — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:35 Юрченко назвал цену "белого билета" в Украине

Text

10:28 Нардеп заявил, что ТЦК встраивают в машины РЭБ для глушения связи

Text

10:00 Евтушек заявил, что в Украине заморозили 20 млрд долларов на защиту энергообъектов

Text

08:00 Главные заявления Сырского по ситуации на фронте и перезагрузке Кабмина — эфир Ранок.LIVE

5 сентября 2024
Text

18:16 Метро на Троещину — экс-советник Кличко обвинил столичную власть в обмане киевлян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

29 августа 2024

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования