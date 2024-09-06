Воздушная тревога в Киевской области 6 сентября

"Шахед" в небе. Фото: mil.in.ua

Поздно вечером, 6 сентября, в Киевской области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время в воздушном пространстве Украины военные фиксируют вражеские дроны-камикадзе.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Тревога в Киевской области вечером 6 сентября

"Воздушная тревога в Киевской области", — говорится в сообщении в 23:16.

Отметим, что в 22:15 военные предупреждали о группе вражеских ударных БПЛА из Курской области, летевших через Сумскую область в направлении Черниговской области.

Позже, в 22:32, военные фиксировали, что несколько групп ударных БПЛА уже на севере Сумской области и направляются в Черниговскую.

Обновлено в 23:29

По данным воздушных сил ВСУ, в настоящее время дроны россиян находятся на севере Черниговской области и заходят в Киевскую.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:18, карта воздушных тревог выглядит следующим образом.