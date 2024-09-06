Повітряна тривога у Київській області 6 вересня

"Шахед" у небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 6 вересня пізно ввечері через загрозу застосування ударних БпЛА противника. "Почервоніли" такі області, як Київська, Сумська, Полтавська та інші.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Київській області ввечері 6 вересня

"Повітряна тривога в Київській області", — йдеться у повідомленні о 23:16.

Зазначимо, що о 22:15 військові попереджали про групу ворожих ударних БпЛА з Курської області, які летіли через Сумську область у напрямку Чернігівської.

Пізніше, о 22:32, військові фіксували, що декілька груп ударних БпЛА вже на півночі Сумської області та прямують до Чернігівської.

Оновлено о 23:29

За даними повітряних сил ЗСУ, в цей час дрони росіян знаходяться на півночі Чернігівської області та заходять на Київську.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:18 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.