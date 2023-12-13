В Киевстаре подтвердили возобновление связи

Мобильный оператор "Киевстар". Фото: Kyivstar

Некоторые абоненты мобильного оператора Киевстар начали сообщать о появлении связи. Информацию об этом подтверждают и в компании.

В частности, об этом сообщила B2C-директор Татьяна Лукинюк.

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"Мы в эфире. Пока голос. Почти всюду", — написала она.

Скриншот поста Лукинюк

Согласно сообщениям пользователей в соцсетях, связь начинает появляться после перезагрузки телефона, однако пока не у всех.

Оператор сообщил, что с 18:00 начал включение голосовой связи и надеется возобновить другие услуги в течение суток.

После полного восстановления и стабилизации работы сети мобильный оператор приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании.

Напомним, что в настоящее время связь начала появляться в Виннице, Днепре, Запорожье, Львове, Харькове, Киеве, Кривом Рогу, Хмельницком и Николаеве. Жители Одессы сообщают, что пока связи у них нет.

Специалисты мобильного оператора "Киевстар" работают над возобновлением связи после хакерской атаки 12 декабря. В то же время, пропагандисты пытаются посеять панику среди украинцев.

Также мы писали, что российские хакеры группировки "Солнцепек" взяли на себя полную ответственность за кибератаку на украинский оператор мобильной связи "Киевстар". Также они намекнули на помощь "неравнодушных сотрудников" "Киевстар".