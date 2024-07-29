Какое наказание суд избрал для мужчины, присвоившего шприц с наркотическим веществом

В Кривом Роге мужчина нашел и присвоил шприц с наркотиком — что решил суд
Житель Кривого Рога нашел шприц с наркотическим веществом. Продавать находку нарушитель не стал: решил оставить себе.
Об этом говорится в приговоре Жовтневого суда Кривого Рога.
Детали дела
Проходя мимо дома, фигурант увидел на дороге медицинский шприц объемом пять миллилитров. В шприце было 3,5 грамма ацетилированного опия. Это вещество является особенно опасным наркотическим средством. Его оборот запрещен. Подсудимый решил без цели дальнейшего сбыта присвоить и хранить наркотическое вещество.
Правоохранители задержали нарушителя в тот же день и изъяли у него наркотическое средство.
Решение суда
В суде обвиняемый в присутствии своего защитника полностью признал свою вину. Нарушение квалифицировали по признакам незаконного приобретения и хранения наркотического вещества без цели его сбыта (часть первая статьи 309 Уголовного кодекса Украины).
Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы, однако позже заменили это наказание испытательным сроком. Также с нарушителя взыскали в пользу государства почти 2 300 гривен процессуальных судебных издержек.
Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который в течение двух месяцев украл более 50 металлических колпаков из подъездов. За совершенное он проведет несколько лет за решеткой.
Также мы сообщали, что в Волынской области мужчина снимал порно, в котором сам играл главную роль, и отправлял видео своим друзьям. Нарушитель получил один год испытательного срока.
Читайте Новини.LIVE!