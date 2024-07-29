Какое наказание суд избрал для мужчины, присвоившего шприц с наркотическим веществом

Шприц в руках. Фото иллюстративное: the-warsaw.com

Житель Кривого Рога нашел шприц с наркотическим веществом. Продавать находку нарушитель не стал: решил оставить себе.

Об этом говорится в приговоре Жовтневого суда Кривого Рога.

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Детали дела

Проходя мимо дома, фигурант увидел на дороге медицинский шприц объемом пять миллилитров. В шприце было 3,5 грамма ацетилированного опия. Это вещество является особенно опасным наркотическим средством. Его оборот запрещен. Подсудимый решил без цели дальнейшего сбыта присвоить и хранить наркотическое вещество.

Правоохранители задержали нарушителя в тот же день и изъяли у него наркотическое средство.

Решение суда

В суде обвиняемый в присутствии своего защитника полностью признал свою вину. Нарушение квалифицировали по признакам незаконного приобретения и хранения наркотического вещества без цели его сбыта (часть первая статьи 309 Уголовного кодекса Украины).

Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы, однако позже заменили это наказание испытательным сроком. Также с нарушителя взыскали в пользу государства почти 2 300 гривен процессуальных судебных издержек.

Напомним, в Харькове вынесли приговор мужчине, который в течение двух месяцев украл более 50 металлических колпаков из подъездов. За совершенное он проведет несколько лет за решеткой.

Также мы сообщали, что в Волынской области мужчина снимал порно, в котором сам играл главную роль, и отправлял видео своим друзьям. Нарушитель получил один год испытательного срока.