Яке покарання суд обрав для чоловіка, що привласнив шприц із наркотичною речовиною

Шприц у руках. Фото ілюстративне: the-warsaw.com

Житель Кривого Рогу знайшов шприц із наркотичною речовиною. Продавати знахідку порушник не став: вирішив залишити собі.

Про це йдеться у вироку Жовтневого суду Кривого Рогу.

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Деталі справи

Проходячи повз будинок, фігурант побачив на дорозі медичний шприц об'ємом п'ять мілілітрів. У шприці було 3,5 грами ацетильованого опію. Ця речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом. Її обіг заборонено. Підсудний вирішив без мети подальшого збуту привласнити та зберігати наркотичну речовину.

Правоохоронці затримали порушника того ж дня та вилучили в нього наркотичний засіб.

Рішення суду

У суді обвинувачений у присутності свого захисника повністю визнав свою провину. Порушення кваліфікували за ознаками незаконного придбання та зберігання наркотичної речовини, без мети її збуту (частина перша статті 309 Кримінального кодексу України).

Чоловіка визнали винним та засудили його до позбавлення волі, проте потім змінили це покарання іспитовим строком. Також із порушника стягнули на користь держави майже 2 300 гривень процесуальних судових витрат.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок чоловіку, який протягом двох місяців украв понад 50 металевих ковпаків із під'їздів. За вчинене він проведе кілька років за ґратами.

Також ми повідомляли, що у Волинській області чоловік знімав порно, в якому сам грав головну роль, та відправляв це відео своїм друзям. Порушник отримав один рік випробувального терміну.