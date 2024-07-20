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Чоловік накрав з Епіцентру "джентльменський набір" товарів — суд виніс рішення

20 липня 2024 20:31
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Вкрав товари з Епіцентру — що сказали в суді
Магазин "Епіцетр". Фото: Tripadvisor
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Дніпропетровську під схему шахрая потрапили 28 людей, які перерахували йому на картки понад мільйон гривень. За даними суду, кількість ошуканих громадян може бути значно більшою.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 31-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий за шахрайство. Він працював у службі таксі та під час спілкування з клієнтами пропонував їм придбати товари з гіпермаркету. При цьому він пропонував знижку.

Чоловік раніше працював в "Епіцентрі" і щоб увійти в довіру до потенційних клієнтів, видавав себе за чинного співробітника мережі будівельних гіпермаркетів Він переконував, що може допомогти придбати побутову техніку зі знижкою до 70%.

Клієнтів він просив переказати гроші на його картку або картку його дружини чи знайомих. Після отримання оплати чоловік одразу припиняв виходити з покупцями на зв’язок, а гроші лишав собі.

Рішення суду

Врахувавши всі обставини справи, суд засудив чоловіки до п'яти років позбавлення волі. Також чоловік має сплатити 4543 гривень за судові витрати.

Засуджений має змогу подати апеляцію протягом 30 днів.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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