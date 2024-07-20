У Кривому Розі громадянка Німеччини вкрала в українця паспорт — як її покарають

У Кривому Розі уродженка Німеччини вкрала у гриль-барі паспорт чоловіка — що вирішив суд
У Кривому Розі уродженка Німеччини вкрала в чоловіка паспорт. Інцидент стався в одному із криворізьких гриль-барів у другій половині червня.
Про це йдеться у вироку, який Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області виніс у п'ятницю, 12 липня.
Деталі справи
У матеріалах справи зазначено, що 20 червня зловмисниця сиділа у гриль-барі разом із потерпілим. Удвох вони пили пиво. Потім чоловік на кілька хвилин відлучився до туалету, а особисту сумку чорного кольору залишив на столі поряд зі своєю знайомою.
Залишився наодинці, жінка вирішила подивитися, що знаходиться в сумці. Побачивши там український паспорт типу id-картка, вона вирішила незаконно ним заволодіти та використати у власних цілях, тому швидко покинула заклад.
Рішення суду
У суді обвинувачена визнала свою провину. Суд призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.
Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.
Протягом року фігурантка зобов'язана:
-
періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-
повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
-
не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
-
виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.
Засуджена може оскаржити рішення суду протягом 30 днів від дати оголошення вироку.
Нагадаємо, у Дніпрі винесли вирок чоловіку, який ошукав майже три десятки людей і заробив на цьому понад мільйон гривень. Суд призначив шахраю покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.
Також у Дніпрі засудили до ув'язнення двох крадіїв. Чоловіки винесли з магазину генератор, м'ясо й консервацію.
Читайте Новини.LIVE!