У Кривому Розі громадянка Німеччини вкрала в українця паспорт — як її покарають

Паспорт України в руках жінки. Фото ілюстративне: visitukraine.today

У Кривому Розі уродженка Німеччини вкрала в чоловіка паспорт. Інцидент стався в одному із криворізьких гриль-барів у другій половині червня.

Про це йдеться у вироку, який Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області виніс у п'ятницю, 12 липня.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що 20 червня зловмисниця сиділа у гриль-барі разом із потерпілим. Удвох вони пили пиво. Потім чоловік на кілька хвилин відлучився до туалету, а особисту сумку чорного кольору залишив на столі поряд зі своєю знайомою.

Залишився наодинці, жінка вирішила подивитися, що знаходиться в сумці. Побачивши там український паспорт типу id-картка, вона вирішила незаконно ним заволодіти та використати у власних цілях, тому швидко покинула заклад.

Рішення суду

У суді обвинувачена визнала свою провину. Суд призначив їй покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Протягом року фігурантка зобов'язана:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Засуджена може оскаржити рішення суду протягом 30 днів від дати оголошення вироку.

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