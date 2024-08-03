Подрыв Каховской ГЭС — как Кривой Рог обеспечивают водой в течение 14 месяцев

Совещание в Кривом Роге по обеспечению стабильного водоснабжения в городе. Фото: t.me/vilkul

В Кривом Роге прошло совещание по водоснабжению города после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции. В нем приняли участие министры Украины, руководства Днепропетровской и Николаевской областных военных администрации, экологи и руководители госпредприятий.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram в субботу, 3 августа.

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Вилкул отметил, что после подрыва Каховской ГЭС в июне прошлого года была реальная угроза того, что 70% Кривого Рога и Криворожская агломерация, а это 800 тыс. человек вообще остались бы без воды. Первый месяц использовали запасы в Южном и Карачуновском водохранилищах.

Совещание в Кривом Роге по обеспечению стабильного водоснабжения в городе. Фото: t.me/vilkul

В течение этого времени до конца лета 2023 года силами города и Горводоканала реализовали проекты по переброске воды из внутренних водоемов — КРЭСа и Макартов — в Южное водохранилище. Вилкул говорит, что было построено три водопровода и насосная станция.

"Фактически год город жил на этой воде. Но сейчас ее уже фактически нет. Сейчас, чтобы вода была в Кривом Роге, она должна дойти из Кременчугского водохранилища. Это несколько сотен километров", — отметил он.

Кроме того, в прошлом году было начато строительство государственного водопровода "Ингулец — водохранилище Южное". Сейчас он уже частично работает.

Что нужно для обеспечения водой жителей Кривого Рога

Вилкул объяснил, что Агентству по вопросам восстановления необходимо достроить этот водопровод как можно быстрее и ввести в эксплуатацию все четыре нитки. По его словам, нужно также построить еще 9,7 км водопровода для сброса воды из балки Свистунова ниже по течению.

Совещание в Кривом Роге по обеспечению стабильного водоснабжения в городе. Фото: t.me/vilkul

"Иначе, даже имея водопровод "Ингулец — водохранилище Южное", вся система в целом долго работать не сможет — после обязательного ежегодного сброса высокоминерализованных шахтных вод ее придется останавливать на 2,5 месяца. Для фейсбучных "экспертов", которые говорят, что надо было строить водопроводы выше сброса, хочу сказать, что вы ничего не понимаете — это невозможно", — отметил Вилкул.

Он говорит, что варианты решения проблемы есть. По словам министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца, комплексная Программа с предложениями по итогам совещания в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение Правительства.

Ответ Вилкула на критику

"Я понимаю всех недовольных тем, что стало больше порывов и где-то не хватает давления на верхних этажах. Но задайте себе вопрос — как так получилось, что Каховки нет уже 14 месяцев, а город с водой, никто еще не умер от обезвоживания и промышленность работает. А это результат титанической и героической работы прежде всего "Кривбассводоканала", которому надо сказать "спасибо" и понимать, что альтернатива — полное отсутствие воды", — подчеркнул глава Совета обороны Кривого Рога.

Совещание в Кривом Роге по обеспечению стабильного водоснабжения в городе. Фото: t.me/vilkul

Основные причины — нехватка ремонтного персонала в количестве 350 человек, и порывы труб вследствие гидроударов, связанных с постоянными включениями/отключениями насосных от электричества. Кроме этого, трубы заржавели, когда стояли пустыми.

"Кому не нравятся фонтаны в выходные сообщаю — у них замкнутый цикл, они практически не берут воду, а мойки — это менее 1% потребления, если их отключить, то сейчас реально ничего не изменится", — отметил Вилкул.

По его словам, задача Горводоканала до начала отопительного сезона значительно улучшить ситуацию и выйти на довоенный уровень порывов.

Пост Вилкула. Фото: скриншот

Пост Вилкула. Фото: скриншот