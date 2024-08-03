Підрив Каховської ГЕС — як Кривий Ріг забезпечують водою протягом 14 місяців

Нарада у Кривому Розі щодо забезпечення стабільного водопостачання у місті. Фото: t.me/vilkul

У Кривому Розі пройшла нарада щодо водопостачання міста після підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. У ній взяли участь міністри України, керівництва Дніпропетровської та Миколаївської обласних військових адміністрації, екологи та керівники держпідприємств.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram у суботу, 3 серпня.

Читайте також:

Водопостачання у Кривому Розі

Вілкул зазначив, що після підриву Каховської ГЕС в червні минулого року була реальна загроза того, що 70% Кривого Рогу та Криворізька агломерація, а це — 800 тис. людей взагалі залишились би без води. Перший місяць використовували запаси в Південному та Карачунівському водосховищах.

Нарада у Кривому Розі щодо забезпечення стабільного водопостачання у місті. Фото: t.me/vilkul

Протягом цього часу до кінця літа 2023 року силами міста та Міськводоканалу реалізували проєкти по перекиданню води з внутрішніх водойм — КРЕСу та Макартів — до Південного водосховища. Вілкул каже, що було побудовано три водогони та насосна станція.

"Фактично рік місто жило на цій воді. Але зараз її вже фактично немає. Зараз, щоб вода була у Кривому Розі, вона має дійти з Кременчуцького водосховища. Це кілька сотень кілометрів", — зазначив він.

Крім того, минулого року було розпочато будівництво державного водогону "Інгулець – водосховище Південне". Наразі він вже частково працює.

Що потрібно для забезпечення водою жителів Кривого Рогу

Вілкул пояснив, що Агентству з питань відновлення необхідно добудувати цей водогін якомога швидше та ввести в експлуатацію всі чотири нитки. За його словами, потрібно також побудувати ще 9,7 км водогону для скиду води з балки Свистунова нижче за течією.

Нарада у Кривому Розі щодо забезпечення стабільного водопостачання у місті. Фото: t.me/vilkul

"Інакше, навіть маючи водогін "Інгулець — водосховище Південне", вся система в цілому довго працювати не зможе — після обов'язкового щорічного скидання високомінералізованих шахтних вод її доведеться зупиняти на 2,5 місяці. Для фейсбучних "експертів", які говорять, що треба було будувати водогони вище за скид, хочу сказати, що ви нічого не розумієте — це неможливо", — зазначив Вілкул.

Він каже, що варіанти вирішення проблеми є. За словами міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, комплексну Програму з пропозиціями за підсумками наради найближчим часом буде винесено на розгляд Уряду.

Відповідь Вілкула на критику

"Я розумію всіх незадоволених тим, що побільшало поривів і десь не вистачає тиску на верхніх поверхах. Але задайте собі питання — як так вийшло, що Каховки немає вже 14 місяців, а місто з водою, ніхто ще не помер від зневоднення і промисловість працює. А це результат титанічної та героїчної роботи насамперед "Кривбасводоканалу", якому треба сказати "дякую" та розуміти, що альтернатива — повна відсутність води", — наголосив голова Ради оборони Кривого Рогу.

Нарада у Кривому Розі щодо забезпечення стабільного водопостачання у місті. Фото: t.me/vilkul

Основні причини — брак ремонтного персоналу в кількості 350 осіб, і пориви труб внаслідок гідроударів, пов'язаних з постійними включеннями/відключеннями насосних від електрики. Крім цього, труби заіржавіли, коли стояли порожніми.

"Кому не подобаються фонтани у вихідні повідомляю - у них замкнутий цикл, вони практично не беруть воду, а мийки — це менше 1% споживання, якщо їх відключити, то зараз реально нічого не зміниться", — зазначив Вілкул.

За його словами, завдання Міськводоканалу до початку опалювального сезону значно покращити ситуацію та вийти на довоєнний рівень поривів.

Допис Вілкула. Фото: скриншот

Допис Вілкула. Фото: скриншот