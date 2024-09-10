В Минприроды сообщили, какая ситуация в Десне сегодня, 10 сентября

Загрязненная Десна. Фото: Facebook/Александр Ломако

Загрязненная вода из реки Десна может достигнуть Киевской области примерно 14-16 сентября. В то же время ситуация контролируется, все службы усилили мониторинг и контроль качества воды.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды во вторник, 10 сентября.

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В министерстве заявили, что все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. Так, Минприроды сотрудничает с "Киевводоканалом" в разработке комплекса мер в случае возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов.

В случае, если качество воды ухудшится, там готовы откорректировать технологические процессы, чтобы показатели отвечали требованиям государственных санитарных норм, однако на сегодняшний день такие риски отсутствуют.

В то же время, лаборатории регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов Киева. В настоящее время в отобранных пробах питьевой воды превышения не обнаружены.

"По состоянию на утро 10 сентября загрязнение продвинулось ориентировочно на 191 км (около с. Шестовица) от впадения реки Сейм в Десну. При визуальном осмотре загрязнение фиксируется точечно и не носит однородного характера", — говорится в сообщении.

В районе села наблюдается потемнение воды, специфический запах, скопление мелкой рыбы под берегом и единичные случаи гибели рыбы. Ниже по течению признаков загрязнения не наблюдают.

В Чернигове фиксируется улучшение ситуации и единичные факты гибели рыбы. Худшие показатели фиксируются в селе Боромики и Чернигове.