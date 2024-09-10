У Міндовкілля повідомили, яка ситуація в Десні сьогодні, 10 вересня

Забруднена Десна. Фото: Facebook/Олександр Ломако

Забруднена вода з річки Десна може досягнути Київської області приблизно 14-16 вересня. Водночас ситуація контрольована, усі служби посилили моніторинг та контроль за якістю води.

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля у вівторок, 10 вересня.

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У міністерстві заявили, що усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася. Так, Міндовкілля співпрацює з "Київводоканалом" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів.

У випадку, якщо якість води погіршиться, там готові відкоригувати технологічні процеси, аби показники відповідали вимогам державних санітарних норм, однак на сьогодні такі ризики відсутні.

Водночас лабораторії регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів Києва. Наразі у відібраних пробах питної води перевищення не виявлені.

"Станом на ранок 10 вересня забруднення посунулося орієнтовно на 191 км (біля с. Шестовиця) від впадіння річки Сейм у Десну. При візуальному огляді забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру", — йдеться у повідомленні.

Водночас у районі села спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення мілкої риби під берегом та поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії — ознак забруднення не спостерігають.

У районі Чернігова фіксується покращення ситуації та поодинокі факти загибелі риби. Найгірші показники фіксуються у селі Боромики та Чернігові.