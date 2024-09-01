Экологическая катастрофа и загрязнение рек Сейм и Десна — где сейчас находится основная масса загрязненных вод

Ликвидация загрязнения рек Сейм и Десна. Фото: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

На Сумщине в середине августа был зафиксирован массовый мор рыбы в реке Сейм, откуда отравленные воды попали в устье Десны. Сейчас масса загрязненных вод в реке Десна добралась уже до села Кладьковка Черниговской области.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Читайте также:

Море рыбы в Сумской области. Фото: соцсети

Загрязнение рек и мор рыбы

Сейчас масса загрязненных вод в реке Десна добралась до села Кладьковка Черниговской области. Госэкоинспекция и Госводагентство за последние сутки отобрали 26 проб воды, чтобы исследовать загрязнение в лабораториях. Всего за последние четыре дня отобрано почти 100 проб и проведены соответствующие лабораторные исследования.

Также государственные экологические инспекторы и представители Госпродпотребслужбы в Сумской области провели отбор проб грунтовой воды из шахтных колодцев. Результаты анализов обещают обнародовать позже.

Море рыбы в реке Сейм. Фото: соцсети

Ликвидация последствий

По данным Минсреды, 31 августа продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации последствий загрязнения реки Десна: осуществляется искусственная аэрация водоемов, направленная на насыщение их кислородом. Цель — усилить действие внесенных бактерий и улучшить качество воды.

Основные мероприятия осуществляются в Черниговской области, в частности, в селах Макошино и Максаки. Также идет сбор и утилизация погибшей рыбы, в частности в Сумской области за сутки собрано более 12 тонн, а в Черниговской области — 6 тонн рыбы.

Последствия загрязнения в Сейме. Фото: darg.gov.ua

Ранее мы писали, что мор рыбы на реке Сейм происходит из-за дефицита и практически отсутствия растворенного кислорода в воде. Это приводит к удушью и гибели рыбы. Причина дефицита кислорода — попадание органических веществ в воду.