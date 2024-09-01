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В Минокружении ответили, есть ли угроза для Чернигова из-за загрязнения Десны и Сейма

1 сентября 2024 23:27
Виктория Козырь - редактор
Загрязнение реки Сейм замедляется — какая угроза для Чернигова
Меры по локализации органического загрязнения на реке Десна. Фото: mepr.gov.ua
Виктория Козырь - редактор

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины заявили, что движение органических веществ из реки Сейм постепенно замедляется. Загрязнение достанется в Чернигов ориентировочно 3-5 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в Facebook в воскресенье, 1 сентября.

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В Государственном агентстве водных ресурсов рассказали, что органические вещества из Сейма находятся на расстоянии 92 км от впадения р. Сейм в р. Десна. До города Чернигов еще 74 км.

"По предварительному прогнозу Укргидрометцентра, органическое загрязнение должно было достичь г. Чернигова 30 августа — 2 сентября — это 166 км от впадения реки Сейм в реку Десна. Однако сейчас есть тенденция ежесуточного замедления движения органических веществ из-за их разбавления водами реки Десна в несколько раз", — говорится в сообщении. 

В Госводагентстве отметили, что 30 августа органические вещества двигались по реке Десна со скоростью 26 км/сутки, а 31 августа — 22 км/сутки, 1 сентября — 18 км/сутки. Тенденция замедления будет сохраняться, поэтому загрязнение доберется до Чернигова ориентировочно 3-5 сентября.

"По данным мониторинга на Сумщине происходит стабилизация состояния реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплище Сумской обл. Там отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление естественного цвета", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что меры по восстановлению реки Сейм обязательно будут проведены после определения безопасного способа. Из-за оседания взвешенных веществ на дне реки, искусственную аэрацию в Сумской области проводить невозможно, поскольку это может привести к повторному загрязнению воды.

Эксперты Госводагентства и Госэкоинспекции заверили, что непрерывно анализируют данные, полученные от лабораторий и специалистов, и разрабатывают соответствующие меры.

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Пост Минокружения. Фото: скриншот

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