Забруднення річки Сейм сповільнюється — яка загроза для Чернігова

Заходи з локалізації органічного забруднення на річці Десна. Фото: mepr.gov.ua

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України заявили, що рух органічних речовин з річки Сейм поступово сповільнюється. Забруднення дістанеться до міста Чернігів орієнтовно 3-5 вересня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook у неділю, 1 вересня.

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У Державному агентстві водних ресурсів розповіли, що органічні речовини з Сейму наразі знаходяться на відстані 92 км від впадіння р. Сейм в р. Десна. До міста Чернігів ще 74 км.

"За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, органічне забруднення мало досягти м. Чернігова 30 серпня — 2 вересня — це 166 км від впадіння річки Сейм в річку Десна. Проте наразі є тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовин через їх розбавлення водами річки Десна у декілька разів", — йдеться у повідомленні.

У Держводагентстві зазначили, що 30 серпня органічні речовини рухались річкою Десна зі швидкістю 26 км/добу, а 31 серпня — 22 км/добу, 1 вересня — 18 км/добу. Тенденція сповільнення буде зберігатися, тому забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно 3-5 вересня.

"За даними моніторингу на Сумщині відбувається стабілізація стану річки Сейм від кордону з РФ до селища Чаплищі Сумської обл. Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що заходи з відновлення річки Сейм обов'язково будуть проведені після визначення безпечного способу. Через осідання завислих речовин на дні річки, штучну аерацію в Сумській області проводити неможливо, оскільки це може призвести до повторного забруднення води.

Експерти Держводагентства та Держекоінспекції запевнили, що безперервно аналізують дані, отримані від лабораторій та фахівців, і розробляють відповідні заходи.