Загрязнение реки Сейм и Десна — что говорят в Минсреды

Река Десна. Фото: УНИАН

Экологическая инспекция проверила качество воды в реках Сейм и Десна. Все отобранные 50 проб показали, что превышение химических и высокотоксичных компонентов в водах не найдено.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в четверг, 29 августа.

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Какое состояние Сейма и Десны

"Предварительная оценка качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами", — рассказал Александр Краснолуцкий в эфире телеканала ТРК "Киев".

Однако по результатам комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС в Киевской, Сумской и Черниговской областях жителям запретили брать воду из рек для технических нужд, а также купаться там и вылавливать рыбу.

"Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться через несколько дней", — добавил Александр Краснолуцкий.

Что произошло с Десной и Сеймом

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил , что в Десне обнаружили ядовитое вещество, которое якобы принесло течение со стороны России, на что сразу отреагировали в КОВА и опровергли эту информацию.

Сообщение мэра Вышгорода Алексея Момота 28 августа. Фото: скриншот

Впоследствии глава Госводагентства Украины Михаил Янчук в эфире телемарафона подтвердил, что действительно был факт загрязнения реки Сейм.

"Можем констатировать, что действительно произошло загрязнение реки Сейм. Фиксируем перемещение этого загрязнения. Оно уже достигло реки Десна. Химические или высокотоксичные загрязнители не зафиксированы. Это органическое загрязнение", — сказал тогда он.