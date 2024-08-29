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У Міндовкілля зробили заяву про стан Десни та Сейму після заяви мера Вишгорода

29 серпня 2024 14:13
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Забруднення річки Сейм та Десна — що кажуть у Міндовкіллі
Річка Десна. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Екологічна інспекція перевірила якість води у річках Сейм та Десна. Усі відібрані 50 проб показали, що перевищень хімічних та високотоксичних компонентів у водах не знайдено. 

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у четвер, 29 серпня. 

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"Попередня оцінки якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами", — розповів Олександр Краснолуцький в ефірі телеканалу ТРК "Київ". 

Попри це, за результатами комісій районних та обласних ТЕБ та НС у Київській, Сумській та Чернігівській областях мешканцям заборонили брати воду з річок для технічних потреб, а також купатися там та виловлювати рибу. 

"Ми сподіваємось, що ситуація із якість води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", — додав Олександр Краснолуцький.

Що сталося з Десною та Сеймом

Нагадаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у Десні виявили отруйну речовину, яку нібито принесла течія з боку Росії на що одразу відреагували у КОВА та спростували цю інформацію.

мер Вишгорода
Повідомлення мера Вишгорода Олексія Момота 28 серпня. Фото: скриншот

Згодом глава Держводагентства України Михайло Янчук в етері телемарафону підтвердив, що дійсно був факт забруднення річки Сейм.

"Можемо констатувати, що дійсно відбулося забруднення річки Сейм. Фіксуємо переміщення цього забруднення. Воно вже досягло річки Десна. Хімічних або високотоксичних забрудників не зафіксовано. Це органічне забруднення", — сказав тоді він.

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