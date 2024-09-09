Жениться онлайн можно в несколько кликов в Дії — Минцифры запустило новую услугу

Подтверждение регистрации брака в "Дії". Фото: скриншот

В Украине запустили новую услугу в "Дії" — анонсированный ранее "брак онлайн". Теперь полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства — можно пройти в приложении. В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что Украина — первая страна, которая ввела такую услугу.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 9 сентября.

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По словам главы Минцифры, благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут пожениться несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами.

"Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в Дії", — отметил Федоров.

Преимущества "брака онлайн":

к диджитал-церемонии с регистратором можно присоединиться где угодно;

есть функция "изменить фамилию, оставить свою или взять двойную";

процесс бракосочетания продлится около 30 минут;

свидетельство сразу появится в Дії;

бумажная версия поступит по почте.

"Креативный способ удивить свою половинку — сделать предложение в Дії. Проверяйте с любимыми, как это работает, уже сейчас", — предложил Федоров.