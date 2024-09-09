Одружитися онлайн можна в кілька кліків у Дії — Мінцифри запустило нову послугу

Підтвердження реєстрації шлюбу в "Дії". Фото: скриншот

В Україні запустили нову послугу в "Дії" — анонсований раніше "шлюб онлайн". Відтепер повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва — можна пройти у застосунку. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що Україна — перша країна, яка впровадила таку послугу.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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Шлюб онлайн у "Дії"

За словами голови Мінцифри, завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

"Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у Дії", — зазначив Федоров.

Переваги "шлюбу онлайн":

до диджитал-церемонії з реєстратором можна приєднатися будь-де;

є функція "змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне";

процес одруження триватиме близько 30 хвилин;

свідоцтво одразу з’явиться в Дії;

паперова версія надійде поштою.

"Креативний спосіб здивувати свою половинку — зробити пропозицію в Дії. Перевіряйте з коханими, як це працює, вже зараз", — запропонував Федоров.