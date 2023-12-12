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В Monobank сообщили о массированной DDoS-атаке

12 декабря 2023 13:25
обновлено: 13:23
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Monobank сообщили о массированной DDoS-атаке
Точка выдачи банковских карт Monobank. Фото: zlata-plaza
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Universal Bank (Monobank) совершили массированную DDoS-атаку днем 12 декабря. Также хакерскую атаку подверг мобильный оператор Киевстар.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт)", — написал он.

По словам Гороховского, у специалистов банка все под контролем.

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Атака на Monobank. Фото: Олег Гороховский
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Скриншот поста Гороховского

Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.

Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".

Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.

В то же время в компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы , а специалисты работают над устранением неисправности.

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