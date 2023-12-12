В Monobank сообщили о массированной DDoS-атаке
На Universal Bank (Monobank) совершили массированную DDoS-атаку днем 12 декабря. Также хакерскую атаку подверг мобильный оператор Киевстар.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
Массированная кибератака на Monobank
"Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (Банки, сайт)", — написал он.
По словам Гороховского, у специалистов банка все под контролем.
Напомним, что мобильный оператор "Киевстар" проводит ремонтные работы с утра 12 декабря. Восстановление связи у пользователей обещают через 4-5 часов.
Также мы писали, как сменить оператора в настройках, если нет сети на "Киевстаре".
Кроме того, мы сообщали, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя пользователей "Киевстара" стала хакерская атака на ядро сети.
В то же время в компании уточнили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы , а специалисты работают над устранением неисправности.
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