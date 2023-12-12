У Monobank повідомили про масовану DDoS-атаку

Точка видачі банківських карток Monobank. Фото: zlata-plaza

На Universal Bank (Monobank) здійснили масовану DDoS-атаку вдень 12 грудня. Також хакерської атаки зазнав мобільний оператор Київстар.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт)", — написав він.

За словами Гороховського, у фахівців банку все під контролем.

Атака на Monobank. Фото: Олег Гороховський

Скриншот допису Гороховського

Нагадаємо, що мобільний оператор "Київстар" проводить ремонтні роботи з ранку 12 грудня. Відновлення зв'язку у користувачів обіцяють за 4-5 годин.

Також ми писали, як змінити оператора в налаштуваннях, якщо немає мережі на "Київстарі".

Крім того, ми повідомляли, що причиною сьогоднішнього масштабного збою користувачів "Київстар" стала хакерська атака на ядро мережі.

Водночас у компанії уточнили, що персональні дані абонентів не були скомпрометовані, а фахівці працюють над усуненням несправності.