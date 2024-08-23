В Новой Каховке почти не осталось врачей, а все медоборудование оккупанты украли

Новокаховская больница. Фото иллюстративное: khoda.gov.ua

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области почти нет врачей, а оккупанты вывезли из больниц все медоборудование. Чтобы получить медицинские услуги, жителям приходится ездить далеко за пределы города.

Об этом сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, пишет "Эспрессо".

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Ситуация в Новой Каховке

По словам мэра Новой Каховки, огромной проблемой остается медицинское обслуживание — в городе почти не осталось врачей. А для получения даже незначительных медицинских услуг жителям приходится ездить за пределы населенного пункта, поскольку враг вывез все медицинское оборудование.

"В городе, где когда-то работало до 100 терапевтов, сейчас остался только один", — отметил Коваленко.

Как рассказал Коваленко, за два года оккупации в Новой Каховке не работали ни одна школа и ни одно дошкольное учреждение.

"Оккупанты планировали открыть один класс на базе школы №10, но большинство оставшихся родителей решили не отдавать туда своих детей, проявив здравый смысл. Те, кто остался в оккупации по разным обстоятельствам, преимущественно выехали вглубь временно оккупированной территории, преимущественно в направлении Генической, Арабатской Стрелки или районов Скадовска", — отметил Коваленко.

Также есть информация, что у оккупантов якобы закончились бланки для паспортов и теперь требования к их немедленной замене уже не столь строги.