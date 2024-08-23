У Новій Каховці майже не залишилося лікарів, а все медобладнання окупанти вкрали

Новокаховська лікарня. Фото ілюстративне: khoda.gov.ua

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області майже немає лікарів, а окупанти вивезли з лікарень усе медобладнання. Аби отримати медичні послуги, жителям доводиться їздити далеко за межі міста.

Про це повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко, пише "Еспресо".

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Ситуація в Новій Каховці

За словами мера Нової Каховки, величезною проблемою залишається медичне обслуговування — у місті майже не залишилося лікарів. А для отримання навіть незначних медичних послуг жителям доводиться їздити далеко за межі населеного пункту, оскільки ворог вивіз усе медичне обладнання.

"У місті, де колись працювало до 100 терапевтів, зараз залишився лише один", — зазначив Коваленко.

Як розповів Коваленко, за два роки окупації в Новій Каховці не працювали жодна школа і жоден дошкільний заклад.

"Окупанти планували відкрити один клас на базі школи №10, але більшість батьків, які залишилися, вирішили не віддавати туди своїх дітей, проявивши здоровий глузд. Ті, хто залишився в окупації через різні обставини, переважно виїхали вглиб тимчасово окупованої території, переважно в напрямку Генічеська, Арабатської Стрілки або районів Скадовська", — зауважив Коваленко.

Також є інформація, що в окупантів нібито закінчилися бланки для паспортів і тепер вимоги до їх негайної заміни вже не такі суворі.