Зеленский поблагодарил учителей и защитников Украины в первый день учебного года

В первый день учебного года Зеленский поблагодарил учителей и защитников
Второй учебный год в условиях войны начался со 2 сентября. Президент Владимир Зеленский обратился к школьникам и студентам, родителям и тем, кто делает обучение в Украине возможным — к защитникам.
Обращение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram и Facebook в понедельник, 2 сентября.
Обращение Зеленского в начале учебного года
По словам Владимира Зеленского, учебный год в Украине начался несмотря на все вызовы.
Президент Украины поблагодарил тех, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: учителей и каждого, кто защищает украинские города и села.
"Украина делает все, чтобы дать детям больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, — это доказательства устойчивости нашего народа и силы Украины", — написал Зеленский.
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