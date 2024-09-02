Зеленский поблагодарил учителей и защитников Украины в первый день учебного года

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Второй учебный год в условиях войны начался со 2 сентября. Президент Владимир Зеленский обратился к школьникам и студентам, родителям и тем, кто делает обучение в Украине возможным — к защитникам.

Обращение Владимир Зеленский опубликовал в Telegram и Facebook в понедельник, 2 сентября.

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Обращение Зеленского в начале учебного года

По словам Владимира Зеленского, учебный год в Украине начался несмотря на все вызовы.

Президент Украины поблагодарил тех, кто сделал возможным этот учебный год для Украины: учителей и каждого, кто защищает украинские города и села.

"Украина делает все, чтобы дать детям больше возможностей. И все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, — это доказательства устойчивости нашего народа и силы Украины", — написал Зеленский.

Школьники в укрытии. Фото: Zelenskiy / Official

Метрошкола в Харькове. Фото: Zelenskiy / Official