Президент Зеленський подякував вчителям та захисникам України у перший день навчального року

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Другий навчальний рік в умовах війни розпочався з 2 вересня. Президент Володимир Зеленський звернувся до школярів та студентів, батьків та тих, хто робить навчання в Україні можливим — до захисників.

Звернення Володимир Зеленський опублікував у Telegram та Facebook у понеділок, 2 вересня.

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Звернення Зеленського на початку навчального року

За словами Володимира Зеленського, навчальний рік в Україні розпочався попри всі виклики.

Президент України подякував тим, хто зробив можливим цей навчальний рік для України: вчителям і кожному, хто захищає українські міста і села.

"Україна робить усе, щоб дати дітям якнайбільше можливостей. І всі наші школи, всі вищі навчальні заклади, які сьогодні працюють, — це докази стійкості нашого народу та сили України", — написав Зеленський.

Школярі в укритті. Фото: Zelenskiy / Official

Метрошкола у Харкові. Фото: Zelenskiy / Official