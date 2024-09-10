Насилие над мальчиком в Полтавской области — полицейских отстранили

Полицейский. Фото иллюстративное: "Вечерний Киев"

В Полтавской области прокуратура отстранила руководство полиции поселка Котельва из-за задержки в расследовании насилия над ребенком. Речь идет о 12-летнем мальчике.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram во вторник, 10 сентября.

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Отстранение полицейских в Полтавской области

По словам Лубинца, на период служебного расследования от исполнения обязанностей отстранены несколько сотрудников полиции:

начальника сектора полицейской деятельности в поселке Котельва;

его заместителя;

инспектора ювенальной превенции;

заместителя начальника полиции Зинькова, временно исполнявшего обязанности начальника сектора полицейской деятельности в Котельве на момент выявления преступления.

Омбудсмен отметил, что родители ребенка ранее обращались в полицию в Котельве с жалобой об изнасиловании. Однако правоохранители привлекли родителей двух несовершеннолетних обидчиков к административной ответственности за хулиганство.

После того как дело получило публичный резонанс и вмешался Уполномоченный по правам человека, прокуратура начала служебное расследование в отношении полицейских, которые вели дело об избиении и изнасиловании несовершеннолетнего.

Лубинец сообщил, что его представитель в Полтавской области Владислав Носенко лично посетил Котелевский районный суд, где рассматривался вопрос о невыполнении родителями обидчиков обязанностей по воспитанию детей. Изучив материалы дела, он нашел несколько нарушений, которые могут указывать на нарушение права на справедливый судебный процесс.

Омбудсмен добавил, что это может стать основанием для подачи дисциплинарных жалоб в Высший совет правосудия, который должен дать правовую оценку действиям судей по этому делу.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Что известно о насилии над ребенком

По данным следствия, летом 2024 года на одном из пляжей Котелевской территориальной громады три человека, среди которых несовершеннолетние, совершили сексуальное насилие в отношении малолетнего мальчика.

В Офисе генпрокурора отмечают, что сотрудники полиции не внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления после обращения родителей потерпевшего, поэтому прокуратура инициировала проведение служебного расследования.

"Сейчас четыре человека отстранены от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по факту издевательства над мальчиком все же осуществляется досудебное расследование. Правоохранители прорабатывают фото и видеоматериалы, обнародованные в социальных сетях.

"Органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет", — подытожили в Офисе генпрокурора.